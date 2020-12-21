Ярмоленко: «У англичан и украинцев схожий менталитет»

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21 Декабря 2020, 18:42,
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Полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко сравнил англичан и украинцев.
«Я переходил в «Вест Хэм», чтобы играть под руководством Пеллегрини, мне было интересно это. Я обсуждал трансфер и Сергеем Ребровым. Он говорил, что в Англии особенная атмосфера на трибунах. Ребров сказал, что я должен обязательно попробовать это.
Мне очень нравится жить в Англии. Мне нравятся англичане, думаю, что у них схожий с украинцами менталитет. Я из Украины, там тоже холодно», - цитирует Ярмоленко One Football.
31-летний украинец сыграл десять матчей за «Вест Хэм» в нынешнем сезоне, забил два гола и отдал три голевые передачи.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Андрей Ярмоленко
англичане и украинцы совсем непохожи, но Ярмоле нужно было ляпнуть именно такую глупость, шобы кое у кого пошел кружевной пырдеж в дырявые "семейки".
п.с. а каким конченным нужно быть, штобы кряхтеть, например, про одинарот и несуществование украинцев и украинского языка?
Это каким надо быть конченным, чтобы такое ляпнуть?
Ярмоленко чи демократичный вирус подхватил ,что мелет дурницю )) ,он бы ещё сказал ,что с афрами один народ))
Или это обратно трудности перевода (как перевели зеленского про спутник V) , либо же Андрюха мочит
А шо, англичане тоже скачут?
Если он имел в виду футбольную ментальность , то с большим натягом можно принять , наверное именно это они имел в виду... а так то я не стал бы примазыватся к далеко не лучшей нации коими являются англики , быдло еще то
Ну так он и говорит - похожи ))
Русский и украинский - это почти одно и то же. Насчет английского - сомневаюсь
Петруха, поджигай!!! )))
великие укры записали себя к великим джентльменам англичан.кружевные трусики всем раздали теперь они стали высшем обществом.