Ярмоленко: «У англичан и украинцев схожий менталитет»

Полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко сравнил англичан и украинцев.

«Я переходил в «Вест Хэм», чтобы играть под руководством Пеллегрини, мне было интересно это. Я обсуждал трансфер и Сергеем Ребровым. Он говорил, что в Англии особенная атмосфера на трибунах. Ребров сказал, что я должен обязательно попробовать это.

Мне очень нравится жить в Англии. Мне нравятся англичане, думаю, что у них схожий с украинцами менталитет. Я из Украины, там тоже холодно», - цитирует Ярмоленко One Football.

31-летний украинец сыграл десять матчей за «Вест Хэм» в нынешнем сезоне, забил два гола и отдал три голевые передачи.