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Ярмоленко: «У англичан и украинцев схожий менталитет»

21 Декабря 2020, 18:42,

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Полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко сравнил англичан и украинцев.

«Я переходил в «Вест Хэм», чтобы играть под руководством Пеллегрини, мне было интересно это. Я обсуждал трансфер и Сергеем Ребровым. Он говорил, что в Англии особенная атмосфера на трибунах. Ребров сказал, что я должен обязательно попробовать это.

Мне очень нравится жить в Англии. Мне нравятся англичане, думаю, что у них схожий с украинцами менталитет. Я из Украины, там тоже холодно», - цитирует Ярмоленко One Football.

31-летний украинец сыграл десять матчей за «Вест Хэм» в нынешнем сезоне, забил два гола и отдал три голевые передачи.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Андрей Ярмоленко
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Комментарии (10)
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0
crocodile
21 Декабря 2020, 20:22

англичане и украинцы совсем непохожи, но Ярмоле нужно было ляпнуть именно такую глупость, шобы кое у кого пошел кружевной пырдеж в дырявые "семейки".
п.с. а каким конченным нужно быть, штобы кряхтеть, например, про одинарот и несуществование украинцев и украинского языка?

0
Admiral
21 Декабря 2020, 20:10

Это каким надо быть конченным, чтобы такое ляпнуть?

1
Марченко Максим
21 Декабря 2020, 20:01

Ярмоленко чи демократичный вирус подхватил ,что мелет дурницю )) ,он бы ещё сказал ,что с афрами один народ))

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1
Underdog
21 Декабря 2020, 19:58

Или это обратно трудности перевода (как перевели зеленского про спутник V) , либо же Андрюха мочит

1
Кар Карыч
21 Декабря 2020, 19:54

А шо, англичане тоже скачут?

3
ARTUR
21 Декабря 2020, 19:24

Если он имел в виду футбольную ментальность , то с большим натягом можно принять , наверное именно это они имел в виду... а так то я не стал бы примазыватся к далеко не лучшей нации коими являются англики , быдло еще то

1
HG2017
21 Декабря 2020, 19:38

Ну так он и говорит - похожи ))

1
LMI
21 Декабря 2020, 19:09

Русский и украинский - это почти одно и то же. Насчет английского - сомневаюсь

0
HG2017
21 Декабря 2020, 19:38

Петруха, поджигай!!! )))

2
andpet
21 Декабря 2020, 19:02

великие укры записали себя к великим джентльменам англичан.кружевные трусики всем раздали теперь они стали высшем обществом.

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