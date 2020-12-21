«Эвертон» предложит новый контракт Диню

Защитник Люка Динь может продлить контракт с «Эвертоном».

Как сообщает журналист The Times Пол Джойс в «Твиттере», руководство «ирисок» планирует предложить новое соглашение французскому футболисту в ближайшее время.

27-летний защитник перешёл в «Эвертон» из «Барселоны» в августе 2018 года, сумма трансфера составила чуть больше 20 миллионов евро. Действующий контракт Диня с английским клубом будет действовать ещё два с половиной года.

В нынешнем сезоне Динь сыграл одиннадцать матчей за «Эвертон» во всех турнирах и отметился четырьмя голевыми передачами.

После четырнадцати туров «ириски» занимают четвертое место в АПЛ.