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Аллан рассказал о причинах перехода в «Эвертон»

21 Декабря 2020, 17:35,

Global Look Press

Полузащитник Аллан Маркес рассказал о переходе из «Наполи» в «Эвертон».

«Эвертон» - большая команда с великой историей, именно поэтому я оказался здесь. Просто посмотрите на планы клуба, на тренера, на строительство нового стадиона. Всё прекрасно. Когда мне представилась возможность перейти в «Эвертон», то я даже не стал думать дважды.

Выступать в АПЛ в футболке «Эвертона» - это просто мечта. Я уверен, что наша команда способна на многое», - цитирует Аллана Liverpool Echo.

29-летний бразильский полузащитник сыграл тринадцать матчей за «Эвертон» в нынешнем сезоне, но голевыми действиями не отметился.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Эвертон, Аллан Маркес
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