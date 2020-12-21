Аллан рассказал о причинах перехода в «Эвертон»

Полузащитник Аллан Маркес рассказал о переходе из «Наполи» в «Эвертон».

«Эвертон» - большая команда с великой историей, именно поэтому я оказался здесь. Просто посмотрите на планы клуба, на тренера, на строительство нового стадиона. Всё прекрасно. Когда мне представилась возможность перейти в «Эвертон», то я даже не стал думать дважды.

Выступать в АПЛ в футболке «Эвертона» - это просто мечта. Я уверен, что наша команда способна на многое», - цитирует Аллана Liverpool Echo.

29-летний бразильский полузащитник сыграл тринадцать матчей за «Эвертон» в нынешнем сезоне, но голевыми действиями не отметился.