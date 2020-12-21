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Артета: «Атмосфера в раздевалке хороша настолько, насколько это вообще возможно»

21 Декабря 2020, 17:23,

Global Look Press

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал об атмосфере в раздевалке «канониров».

«Атмосфера в раздевалке хороша настолько, насколько это вообще возможно. Но вы должны понимать, что нам всем больно из-за нашего положения в АПЛ. Все волнуются, потому что мы хотим большего. В клубе нет безразличных, мы все объединены одной целью, но уверенность в себе, конечно, падает.

Полное единство? Это невозможно ни в одном клубе, даже когда вы выигрываете, потому что в команде всегда есть игроки, которые не получают игровую практику, они, очевидно, недовольны», - цитирует Артету пресс-служба «канониров».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Микель Артета
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Комментарии (2)
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0
Admiral
21 Декабря 2020, 20:17

Отличная атмосфера, что уж там говорить... Некогда Великий Арсенал идет на 15 месте в 14-ти турах, всего в несколько очков от зоны вылета... позорище... Как вообще держат Артету? Он не был топ-футболистом, тем более топ-тренером... Да какое-там топ? просто тренер он никакой... Такие отмазки у него тупые... И куда руководство клуба смотрит?

0
LMI
21 Декабря 2020, 18:35

Короче - бардак

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