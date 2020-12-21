Артета: «Атмосфера в раздевалке хороша настолько, насколько это вообще возможно»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал об атмосфере в раздевалке «канониров».

«Атмосфера в раздевалке хороша настолько, насколько это вообще возможно. Но вы должны понимать, что нам всем больно из-за нашего положения в АПЛ. Все волнуются, потому что мы хотим большего. В клубе нет безразличных, мы все объединены одной целью, но уверенность в себе, конечно, падает.

Полное единство? Это невозможно ни в одном клубе, даже когда вы выигрываете, потому что в команде всегда есть игроки, которые не получают игровую практику, они, очевидно, недовольны», - цитирует Артету пресс-служба «канониров».