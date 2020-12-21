Забитцер может перейти в «Тоттенхэм»

Полузащитник «РБ Лейпцига» Марсель Забитцер может сменить клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Daily Mail, видеть Забитцера у себя хочет главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью. Сделка оценивается в 49 миллионов евро. Отмечается, что «шпоры» перейдут к более активным действиям в том случае, если «Барселона» начнёт переговоры по трансферу полузащитника «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле.

26-летний Забитцер сыграл пятнадцать матче за немецкий клуб в нынешнем сезоне, забил три гола и отдал три голевые передачи. Контракт австрийца с «РБ Лейпцигом» рассчитан до 30 июня 2022 года.