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Забитцер может перейти в «Тоттенхэм»

21 Декабря 2020, 16:32,

Global Look Press

Полузащитник «РБ Лейпцига» Марсель Забитцер может сменить клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Daily Mail, видеть Забитцера у себя хочет главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью. Сделка оценивается в 49 миллионов евро. Отмечается, что «шпоры» перейдут к более активным действиям в том случае, если «Барселона» начнёт переговоры по трансферу полузащитника «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле.

26-летний Забитцер сыграл пятнадцать матче за немецкий клуб в нынешнем сезоне, забил три гола и отдал три голевые передачи. Контракт австрийца с «РБ Лейпцигом» рассчитан до 30 июня 2022 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Тоттенхэм, РБ Лейпциг, Трансферы футбола - зима 2021, Марсель Забитцер
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