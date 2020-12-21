Артета: «Меня не интересует владение мячом»

Наставник «Арсенала» Микель Артета рассказал о своей тренерской философии.

«Меня не интересует владение мячом. Мне важно то, что мы делаем с мячом. Сейчас нас подводит реализация, невозможно побеждать без голов. Раньше всё работало, поэтому результаты были гораздо лучше», - цитирует Артету пресс-служба «Арсенала».

Отметим, что нынешний сезон для «канониров» складывается не самым лучшим образом. После четырнадцати туров «Арсенал» имеет в своём активе четырнадцать очков и занимает лишь пятнадцатую строчку в английской Премьер-лиге, отставая от лидирующего «Ливерпуля» уже на семнадцать очков.