Артета: «Меня не интересует владение мячом»

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21 Декабря 2020, 15:00,
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Наставник «Арсенала» Микель Артета рассказал о своей тренерской философии.
«Меня не интересует владение мячом. Мне важно то, что мы делаем с мячом. Сейчас нас подводит реализация, невозможно побеждать без голов. Раньше всё работало, поэтому результаты были гораздо лучше», - цитирует Артету пресс-служба «Арсенала».
Отметим, что нынешний сезон для «канониров» складывается не самым лучшим образом. После четырнадцати туров «Арсенал» имеет в своём активе четырнадцать очков и занимает лишь пятнадцатую строчку в английской Премьер-лиге, отставая от лидирующего «Ливерпуля» уже на семнадцать очков.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Арсенал Лондон, Микель Артета