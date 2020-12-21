Артета: «В ближайшие несколько дней Обамеянг пройдёт обследование»

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21 Декабря 2020, 14:25,
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о травме нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.
«Обамеянг чувствует себя лучше, чем позавчера. В ближайшие несколько дней ему предстоит пройти ещё одно обследование, после этого мы узнаем, как быстро он вернётся в строй. Вы знаете, что он очень важен для нас. Он чувствует эту ответственность и хочет поскорее вновь выйти на поле», - цитирует испанского специалиста пресс-служба «Арсенала».
31-летний нападающий сыграл пятнадцать матчей за «Арсенал» во всех турнирах нынешнего сезона, забил пять голов и отметился одной голевой передачей.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Арсенал Лондон, Пьер-Эмерик Обамеянг, Микель Артета