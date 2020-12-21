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«Ньюкасл» хочет арендовать экс-защитника «Спартака»

21 Декабря 2020, 13:30,

Global Look Press

Аргентинский защитник Маркос Рохо, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед», может перейти в другой английский клуб. Об этом рапортует издание The Athletic.

По данным источника, заполучить 30-летнего игрока хочет «Ньюкасл». «Сороки» планируют арендовать Маркоса до конца текущего сезона.

Манкунианцы готовы отпустить Рохо, поскольку защитник хочет получать игровую практику. Трудовой договор аргентинца с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2021-го года.

Ранее СМИ сообщали, что Маркос может вернуться в московский «Спартак», цвета которого защищал с 2010-го по 2012-й год.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ньюкасл, Трансферы футбола - зима 2021, Маркос Рохо
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