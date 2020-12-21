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В «Арсенале» возникли разногласия из-за работы Артеты

21 Декабря 2020, 11:41,

Global Look Press

Боссы лондонского «Арсенала» продолжают поддерживать наставника команды Микеля Артету, несмотря на провальное выступление «канониров» в текущем розыгрыше Премьер-лиги.

Как информирует издание Daily Mail, владельцы готовы выделить деньги тренеру на приобретение игроков в зимнее трансферное окно.

При этом отмечается, что команда разделилась на два лагеря. Подавляющее большинство поддерживает главного тренера, однако есть те, кто недоволен его работой.

По итогам 14 туров чемпионата Англии «Арсенал» набрал 14 баллов и занимает лишь 15-е место в турнирной таблице. 22-го декабря лондонцы на своем поле примут «Манчестер Сити» в рамках 1/4 финала Кубка лиги.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Арсенал Лондон, Микель Артета
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