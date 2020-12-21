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BBC: «Ливерпуль» - команда года, Клопп - лучший тренер

21 Декабря 2020, 11:32,

Global Look Press

Журналисты BBC назвали победителей в своих ежегодных спортивных номинациях. Лучшей командой уходящего года признан «Ливерпуль». Тренером года стал наставник мерсисайдцев Юрген Клопп.

Напомним, что в минувшем сезоне команда из Ливерпуля под руководством немецкого специалиста впервые за 30 лет стала чемпионом Премьер-лиги.

После 14 туров текущего розыгрыша чемпионата Англии «Ливерпуль» занимает первую строчку в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на четыре балла.

Следующий матч подопечные Клоппа проведут на своем поле против «Вест Бромвича» 27-го декабря.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп
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