BBC: «Ливерпуль» - команда года, Клопп - лучший тренер

Журналисты BBC назвали победителей в своих ежегодных спортивных номинациях. Лучшей командой уходящего года признан «Ливерпуль». Тренером года стал наставник мерсисайдцев Юрген Клопп.

Напомним, что в минувшем сезоне команда из Ливерпуля под руководством немецкого специалиста впервые за 30 лет стала чемпионом Премьер-лиги.

После 14 туров текущего розыгрыша чемпионата Англии «Ливерпуль» занимает первую строчку в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на четыре балла.

Следующий матч подопечные Клоппа проведут на своем поле против «Вест Бромвича» 27-го декабря.