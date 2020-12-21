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Кин: «МЮ» может составить конкуренцию «Ливерпулю»

21 Декабря 2020, 08:59,

УЕФА

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин отреагировал на разгромную победу команды над «Лидсом» в рамках 14-го тура чемпионата Англии. «Красные дьяволы» выиграли со счетом 6:2.

«Последнее время я часто критиковал манкунианцев, особенно за игру в домашних поединках. Меня не устраивало развитие команды. Однако сейчас я увидел, что ошибался. Возможно, эти парни способны на что-то. Они побеждают - это самое главное. Думаю, такой «Манчестер Юнайтед» может составить конкуренцию «Ливерпулю», - передает слова Кина издание Sky Sports.

В настоящий момент команда Уле Гуннара Сульшера занимает третье место в таблице АПЛ. Манкунианцы отстают от лидирующего «Ливерпуля» на пять баллов, при этом «МЮ» имеет игру в запасе.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Рой Кин
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