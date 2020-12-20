Бьелса: «Мы могли вернуться в игру несколько раз»

Несмотря на поражение от «Манчестер Юнайтед» (2:6) в матче 14-го тура Премьер-лиги, главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса уверен, что у его команды были возможности не проиграть.

- Мы могли вернуться в игру несколько раз и имели для этого все шансы. Но нам не хватало эффективности. Соперник свои моменты превращал в голы в отличие от нас. Во втором тайме мы играли на равных вплоть до 80-й минуты, после чего «МЮ» легче создавал моменты, чем моя команда, - приводит слова Бьелсы BBC Sport.

Добавим, что «МЮ» забил первые два гола уже к третьей минуте, а «Лидс» свой первый мяч оформил лишь при счете 0:4.