Сульшер: «Счёт мог быть 12:4»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер не намерен говорить о чемпионской гонке после победы над «Лидсом» (6:2).

- Просто представьте, что сегодня на трибунах 75 000 болельщиков, этот матч вошел бы в историю, как одна из лучших побед над «Лидсом». Счет мог быть 12:4, вот так сегодня проходил матч. Я наслаждался игрой, она была безумной. Без разницы какой счет, они играли с определенным настроем и стилем, ведут они 5:0 или проигрывают, - заявил норвежец Sky Sports.

Что касается борьбы за титул, Сульшер отметил: «Мы даже еще не на полпути, место в таблице - не то, на что мы сейчас обращаем внимание. Нам главное улучшить игру команды».

Напомним, что «МЮ» вышел на третье место в таблице.