8 голов и рекорд АПЛ: «Манчестер Юнайтед» дьявольски разобрался с «Лидсом» Бьелсы

«Манчестер Юнайтед» и «Лидс» устроили голевое пиршество на «Олд Траффорд» в 14-м туре Английской Премьер-лиги.

Замыкавший первую семёрку таблицы АПЛ «Манчестер Юнайтед» принимал замыкавший вторую семёрку «Лидс». Манкунианцы подходили к этому матчу в хорошей форме. В последних шести матчах английского чемпионата они одержали пять побед – прямо как «Химки» в РПЛ. У «Лидса» такого приятно отрезка не было, хотя в последней встрече он разгромил идущий выше «Ньюкасл» со счётом 5:2.

Старт отчётной игры команде Бьелсы явно не удался. Зато для хавбека «МЮ» Мактоминая это был, наверное, самый удачный дебют матча в карьере. Он исхитрился забить на второй и третьей минутах, установив рекорд АПЛ в номинации «самый быстрый дубль». Сначала Мактоминай здорово пальнул с подступов к штрафной по уходящей траектории в правый нижний угол после короткого паса Бруну Фернандеша. Затем он использовал на левом полуфланге проникающий пас Марсьяля и поразил дальний угол. Вот такой холодный душ получили «павлины».

Счёт 2:0, конечно, серьёзно увеличивал шансы «МЮ» на победу, но это ещё не было для «Лидса» катастрофой. Вообще-то у гостей оставался ещё почти весь матч, дабы избежать поражения. Родриго разрезающим пасом сделал шанс для Бэмфорда, но тот пробил рядом со штангой. На 19-й минуте йоркширцы отметились голом, только вот Бэмфорд доставил мяч в цель на отскоке из офсайда, что не ускользнуло от внимания лайнсмена.

Забиваешь из «вне игры» ты – забивают по правилам тебе. Практически сразу же «Ман Юнайтед» снова монетизировал обрезку соперника в центре поля. Снова – потому что первый гол хозяева забили тоже после потери противника. На этот раз Бруну Фернандеш поймал рикошет от Эйлинга, который опекал Марсьяля, и с правого полуфланга загнал снаряд в левый угол (3:0).

Дальше Бэмфорд уже традиционно поучаствовал в холостом моменте, пробив головой выше створа после навеса справа. «Красные дьяволы» отреагировали снова результативно. На 37-й минуте Бруну Фернандеш подал угловой слева, Марсьяль скинул мяч с ближней штанги на дальнюю, и Линделоф переправил его в сетку (4:0). Впрочем, гости нашли в себе силы и умения, чтобы отквитать до перерыва хотя бы один мяч. Счёт 4:1 символично оформился на 41-й минуте. Рафинья навесил с левофлангового корнера, и со второго этажа мяч в ворота манкунианцев запустил Купер.

Во втором тайме главным для хозяев было не допустить ситуации, при которой гости почувствуют реальный вкус перелома хода матча. Поэтому хорошо для «МЮ», что на 50-й минуте классно действовал Де Хеа. Тогда был момент у «Лидса». Родриго вырезал мяч с правого фланга на дальний угол вратарской, и выстрел Рафиньи как раз парировал Де Хеа. Подходов к чужой штрафной «павлинам» было маловато – им требовались свои голы, которых не было.

А «Ман Юнайтед» отправил ещё парочку приветов в ворота соперника в середине тайма. Мактоминай отдал в левый полуфланг Джеймсу, который сильно оторвался от опекуна и отправил мяч между ног Меслье (5:1). Совсем скоро Стрёйк поставил закинул свою ногу к ноге Марсьяля, тот упал, и через несколько секунд арбитр назначил пенальти. Фернандеш с точки перемудрил вратаря и покатил снаряд в правую область створа (6:1). «Лидс», правда, не опускал рук, и Даллас сумасшедшим выстрелом с полукруга штрафной впечатал мяч в правую девятку Де Хеа (6:2).

Визитёры продолжали атаковать и находили какие-то полумоменты, а порой и моменты, однако хозяева за исход встречи не переживали. Кавани мог отпраздновать выход один на один с Меслье личным голом, однако попал во вратаря. Фред тоже имел возможность сделать счёт 7:2, но не сделал.

«Белые» больше владели мячом на протяжении всего матча, но ключевые цифры на табло говорят сами за себя. «Манчестер Юнайтед» феерически одерживает шестую победу в семи последних играх чемпионата Англии и набирает столько же очков, сколько «Эвертон», имея матч в запасе. Выходит, что по потерянным баллам «МЮ» уступает лидирующему «Ливерпулю» всего лишь два очка. Мерсисайдцы, кстати, выиграли в 14-м туре у «Кристал Пэлас» ещё крупнее – 7:0.

...Впрочем, есть для команды Сульшера и негатив – автор самого раннего дубля в истории АПЛ Мактоминай покинул поле незадолго до финального свистка из-за травмы.

Кирилл Иванцов