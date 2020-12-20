Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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8 голов и рекорд АПЛ: «Манчестер Юнайтед» дьявольски разобрался с «Лидсом» Бьелсы

20 Декабря 2020, 21:24,

Global Look Press

«Манчестер Юнайтед» и «Лидс» устроили голевое пиршество на «Олд Траффорд» в 14-м туре Английской Премьер-лиги.

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс
(1:0) Мактоминай Скотт 2'    
(2:0) Мактоминай Скотт 3'    
(3:0) Фернандеш Бруну 20'    
(4:0) Линделоф Виктор 37'    
    42' Купер Лиам (4:1)
(5:1) Джеймс Дэниэл 66'    
(6:1) Фернандеш Бруну 70'    
    73' Даллас Стюарт (6:2)
Де Хеа Давид Уан-Биссака Аарон Линделоф Виктор Магуайр Гарри Шоу Люк   60' (Теллес Алекс (   60') Мактоминай Скотт Фред Сантос Джеймс Дэниэл   52' Фернандеш Бруну   71' (Кавани Эдинсон (   71') Рэшфорд Маркус   71' (Ван де Бек Донни (   71') Марсьяль Антони
Запасные: Мата Хуан Байи Эрик Матич Неманья Гринвуд Мэйсон Погба Поль Хендерсон Дин
Меслье Иллан Даллас Стюарт Эйлинг Люк Купер Лиам   72' (Дэвис Лейф (   72') Алиоски Эгзиян Филлипс Кэлвин   46' (Стрёйк Паскаль (   46') Рафинья Диас Морено Родриго Клих Матеуш   46' (Шеклтон Джейми (   46') Харрисон Джек Бэмфорд Патрик
Запасные: Кошта Элдер Робертс Тайлер Эрнандес Пабло Касилья Кико Поведа Иан Кейси Оливер
20 декабря. Стадион "Олд Траффорд".

Замыкавший первую семёрку таблицы АПЛ «Манчестер Юнайтед» принимал замыкавший вторую семёрку «Лидс». Манкунианцы подходили к этому матчу в хорошей форме. В последних шести матчах английского чемпионата они одержали пять побед – прямо как «Химки» в РПЛ. У «Лидса» такого приятно отрезка не было, хотя в последней встрече он разгромил идущий выше «Ньюкасл» со счётом 5:2.

Старт отчётной игры команде Бьелсы явно не удался. Зато для хавбека «МЮ» Мактоминая это был, наверное, самый удачный дебют матча в карьере. Он исхитрился забить на второй и третьей минутах, установив рекорд АПЛ в номинации «самый быстрый дубль». Сначала Мактоминай здорово пальнул с подступов к штрафной по уходящей траектории в правый нижний угол после короткого паса Бруну Фернандеша. Затем он использовал на левом полуфланге проникающий пас Марсьяля и поразил дальний угол. Вот такой холодный душ получили «павлины».

Счёт 2:0, конечно, серьёзно увеличивал шансы «МЮ» на победу, но это ещё не было для «Лидса» катастрофой. Вообще-то у гостей оставался ещё почти весь матч, дабы избежать поражения. Родриго разрезающим пасом сделал шанс для Бэмфорда, но тот пробил рядом со штангой. На 19-й минуте йоркширцы отметились голом, только вот Бэмфорд доставил мяч в цель на отскоке из офсайда, что не ускользнуло от внимания лайнсмена.

Забиваешь из «вне игры» ты – забивают по правилам тебе. Практически сразу же «Ман Юнайтед» снова монетизировал обрезку соперника в центре поля. Снова – потому что первый гол хозяева забили тоже после потери противника. На этот раз Бруну Фернандеш поймал рикошет от Эйлинга, который опекал Марсьяля, и с правого полуфланга загнал снаряд в левый угол (3:0).

Дальше Бэмфорд уже традиционно поучаствовал в холостом моменте, пробив головой выше створа после навеса справа. «Красные дьяволы» отреагировали снова результативно. На 37-й минуте Бруну Фернандеш подал угловой слева, Марсьяль скинул мяч с ближней штанги на дальнюю, и Линделоф переправил его в сетку (4:0). Впрочем, гости нашли в себе силы и умения, чтобы отквитать до перерыва хотя бы один мяч. Счёт 4:1 символично оформился на 41-й минуте. Рафинья навесил с левофлангового корнера, и со второго этажа мяч в ворота манкунианцев запустил Купер.

Во втором тайме главным для хозяев было не допустить ситуации, при которой гости почувствуют реальный вкус перелома хода матча. Поэтому хорошо для «МЮ», что на 50-й минуте классно действовал Де Хеа. Тогда был момент у «Лидса». Родриго вырезал мяч с правого фланга на дальний угол вратарской, и выстрел Рафиньи как раз парировал Де Хеа. Подходов к чужой штрафной «павлинам» было маловато – им требовались свои голы, которых не было.

А «Ман Юнайтед» отправил ещё парочку приветов в ворота соперника в середине тайма. Мактоминай отдал в левый полуфланг Джеймсу, который сильно оторвался от опекуна и отправил мяч между ног Меслье (5:1). Совсем скоро Стрёйк поставил закинул свою ногу к ноге Марсьяля, тот упал, и через несколько секунд арбитр назначил пенальти. Фернандеш с точки перемудрил вратаря и покатил снаряд в правую область створа (6:1). «Лидс», правда, не опускал рук, и Даллас сумасшедшим выстрелом с полукруга штрафной впечатал мяч в правую девятку Де Хеа (6:2).

Визитёры продолжали атаковать и находили какие-то полумоменты, а порой и моменты, однако хозяева за исход встречи не переживали. Кавани мог отпраздновать выход один на один с Меслье личным голом, однако попал во вратаря. Фред тоже имел возможность сделать счёт 7:2, но не сделал.

«Белые» больше владели мячом на протяжении всего матча, но ключевые цифры на табло говорят сами за себя. «Манчестер Юнайтед» феерически одерживает шестую победу в семи последних играх чемпионата Англии и набирает столько же очков, сколько «Эвертон», имея матч в запасе. Выходит, что по потерянным баллам «МЮ» уступает лидирующему «Ливерпулю» всего лишь два очка. Мерсисайдцы, кстати, выиграли в 14-м туре у «Кристал Пэлас» ещё крупнее – 7:0.

...Впрочем, есть для команды Сульшера и негатив – автор самого раннего дубля в истории АПЛ Мактоминай покинул поле незадолго до финального свистка из-за травмы.

Кирилл Иванцов
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Манчестер Юнайтед, Лидс, Апл, Чемпионат Англии
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Комментарии (8)
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1
snk6565
20 Декабря 2020, 21:46

Давненько такого не ощущал...по потеряным - мы на 2м месте...по забитым - на 2м месте...с Ливером, конечно, нам пока не тягаться, но негатива поубавилось (не факт, что надолго)))...но изменения все равно нужны
GGMU

0
kos34rus
20 Декабря 2020, 21:45

Разбили Лидс ! С победой !!!

0
manch
20 Декабря 2020, 21:37

все были заряжены на победу. так совпало играли без центра поля, матч задорный. ggmu!

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2
ARTUR
20 Декабря 2020, 21:35

шикарно засадил викинг ,,гениальному ,. Бьелсе задвинув заодно ,,особенного ,, Маура , может наконец то до него дойдет что когда нет на поле гомодрила команда играет по другому ...

2
Underdog
20 Декабря 2020, 21:33

Яркий матч. 44 удара по воротам и 18 в створ. Как же не хватает болельщиков на стадионах.
PS
Как же примитивно смотрятся сравнения-"почти как Химки","возомнили себя ЦСКА" ну и тд

1
ARTUR
20 Декабря 2020, 21:36

такие сравнения я воспринимаю как оскорбление

1
Underdog
20 Декабря 2020, 21:48

Да. Именно. Сравнивают что-то с пальцем. И ведь искренне верят,что это некий креатив

1
ARTUR
20 Декабря 2020, 21:51

а мне совсем не понятно что это )) толи тех хотят оскорбить , то ли самим возвысится )) но скорее всего это чванство и невежество людей которые не в той професии

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