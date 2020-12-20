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Ван Галь: «Сульшер - бывший игрок, поэтому его не уберут так же быстро, как любого другого»

20 Декабря 2020, 20:48,

LiveSport.Ru

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Луи ван Галь уверен, что нынешнего рулевого «красных дьяволов» Уле Гуннара Сульшера давно бы уволили, если бы не его славное прошлое на «Олд Траффорд».

- Сульшер - бывший игрок, поэтому его не уберут так же быстро, как любого другого, - приводит слова голландца the Mirror. - «МЮ» не отправит тренера в отставку по ходу сезона, а тем более, если это Сульшер. Но если в случае со мной они дождались конца сезона, чтобы разорвать контракт, то подобное может случиться и с ним.

- Все, что «МЮ» делал в дерби, оборонялся 10 футболистами. Мне больше понравился «Сити» в том матче, мне эта команда была гораздо более симпатична, - добавил ван Галь.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Юнайтед, Луи Ван Галь, Уле Гуннар Сульшер
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