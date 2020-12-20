Ван Галь: «Сульшер - бывший игрок, поэтому его не уберут так же быстро, как любого другого»

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Луи ван Галь уверен, что нынешнего рулевого «красных дьяволов» Уле Гуннара Сульшера давно бы уволили, если бы не его славное прошлое на «Олд Траффорд».

- Сульшер - бывший игрок, поэтому его не уберут так же быстро, как любого другого, - приводит слова голландца the Mirror. - «МЮ» не отправит тренера в отставку по ходу сезона, а тем более, если это Сульшер. Но если в случае со мной они дождались конца сезона, чтобы разорвать контракт, то подобное может случиться и с ним.

- Все, что «МЮ» делал в дерби, оборонялся 10 футболистами. Мне больше понравился «Сити» в том матче, мне эта команда была гораздо более симпатична, - добавил ван Галь.