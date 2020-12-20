Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Мактоминей - автор самого быстрого дубля в истории АПЛ

20 Декабря 2020, 20:03,

Global Look Press

В матче 14-го тура Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» громит «Лидс» уже к 20-й минуте. Результат 3:0 стал возможным благодаря дублю Скотта Мактоминея на второй и третьей минутах, его успех вскоре развил Бруну Фернандеш.

Примечательно, что в истории АПЛ ещё не было подобного случая, чтобы футболист оформил дубль на третьей минуте или быстрее.

В случае сегодняшней победы «красные дьяволы» наберут 26 очков и могут потеснить «Эвертон» с третьего места. При этом у команды Уле Гуннара Сульшера в отличие от конкурентов есть игра в запасе. По потерянным очкам «Манчестер Юнайтед» находится на второй строчке с отставанием в два балла от «Ливерпуля».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Юнайтед, Скотт Мактоминей
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Zenituwka
20 Декабря 2020, 20:59

Сегодня день скорострелов какой-то)

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Парма» с Эрнани не без помощи удачи отобрала очки у «Милана»
«Парма» с Эрнани не без помощи удачи отобрала очки у «Милана»
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» сыграет с «ПСЖ»
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» сыграет с «ПСЖ»
Тедеско в шоке: «Зенит» отправил беззубый «Спартак» в нокаут и стал зимним чемпионом
Тедеско в шоке: «Зенит» отправил беззубый «Спартак» в нокаут и стал зимним чемпионом
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»
​Судейская комиссия РФС: Арбитр правильно не назначил два пенальти в матче «Сочи» - «Спартак»
​Судейская комиссия РФС: Арбитр правильно не назначил два пенальти в матче «Сочи» - «Спартак»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола