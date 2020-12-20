Мактоминей - автор самого быстрого дубля в истории АПЛ

В матче 14-го тура Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» громит «Лидс» уже к 20-й минуте. Результат 3:0 стал возможным благодаря дублю Скотта Мактоминея на второй и третьей минутах, его успех вскоре развил Бруну Фернандеш.

Примечательно, что в истории АПЛ ещё не было подобного случая, чтобы футболист оформил дубль на третьей минуте или быстрее.

В случае сегодняшней победы «красные дьяволы» наберут 26 очков и могут потеснить «Эвертон» с третьего места. При этом у команды Уле Гуннара Сульшера в отличие от конкурентов есть игра в запасе. По потерянным очкам «Манчестер Юнайтед» находится на второй строчке с отставанием в два балла от «Ливерпуля».