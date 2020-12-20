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Моуринью – о поведении Гвардиолы: «Самое интересное, что его никак не наказывают»

20 Декабря 2020, 12:46,

Global Look Press

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался о поведении главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы в матче с «Вест Бромвичем» (1:1).

«В течение многих лет я был хорошим примером отвратительного поведения на бровке, меня всегда за это наказывали. В данный момент я считаю, что веду себя хорошо, думаю, что судьи придерживаются такого же мнения.

Но я вижу, как некоторые люди ведут себя просто невероятно, они делают то, на что я бы никогда не пошёл. Самое интересное, что их никак не наказывают. Я поднимаю такую тему, потому что живу этим. Я всегда сердцем на боковой линии.

Почему тренеров не наказывают? Потому что мы недостаточно говорим об этом», - цитирует Моуринью Sky Sports.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Жозе Моуринью, Хосеп Гвардиола
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