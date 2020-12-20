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Вернер: «В АПЛ более контактный футбол, чем в Бундеслиге»

20 Декабря 2020, 12:22,

Global Look Press

Нападающий «Челси» Тимо Вернер рассказал об адаптации в английском клубе.

«Не имеет значение, сколько вы стоите. Когда вы приходите в новый клуб, то всегда возникает большое давление. Считаю, что справляюсь с этим очень хорошо.

Конечно, то давление, которое оказывается на меня сейчас, больше, чем в предыдущие годы. Но я думаю, что хорошие футболисты лучше всего себя проявляют под давлением, хочу делать то же самое.

АПЛ немного отличается от Бундеслиги. Она сложнее, чем я думал. Здесь гораздо более контактный футбол», - цитирует немецкого нападающего Sky Sports.

Вернер перешёл в «Челси» из «РБ Лейпцига» в июле.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Челси, Тимо Вернер
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