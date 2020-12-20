Рэшфорд: «Нам нужно сделать последний рывок, чтобы стать командой, которая может выигрывать титулы»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд считает, что «манкунианцам» по силам побеждать трофеи.

«Я считаю, что команда, которая есть у нас, способна выигрывать большие трофеи. Мы находимся не совсем на своем месте. Нам просто нужно сделать последний рывок, чтобы стать командой, которая может выигрывать титулы и бороться за всё.

В больших матчах мы играем на равных с любой командой. Мы знаем, что способны на это. Мы уверены, что можем победить любого соперника, будь то «Ливерпуль», «Манчестер Сити» или «ПСЖ».

Все всегда будут говорить о «Манчестер Юнайтед», потому что это самый большой клуб в мире. Нам нужно просто сосредоточиться на работе», - цитирует Рэшфорда пресс-служба «Манчестер Юнайтед».