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Рэшфорд: «Нам нужно сделать последний рывок, чтобы стать командой, которая может выигрывать титулы»

20 Декабря 2020, 11:27,

Global Look Press

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд считает, что «манкунианцам» по силам побеждать трофеи.

«Я считаю, что команда, которая есть у нас, способна выигрывать большие трофеи. Мы находимся не совсем на своем месте. Нам просто нужно сделать последний рывок, чтобы стать командой, которая может выигрывать титулы и бороться за всё.

В больших матчах мы играем на равных с любой командой. Мы знаем, что способны на это. Мы уверены, что можем победить любого соперника, будь то «Ливерпуль», «Манчестер Сити» или «ПСЖ».

Все всегда будут говорить о «Манчестер Юнайтед», потому что это самый большой клуб в мире. Нам нужно просто сосредоточиться на работе», - цитирует Рэшфорда пресс-служба «Манчестер Юнайтед».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Маркус Рэшфорд
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