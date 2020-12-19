Салах: «Моуринью – отличный тренер»

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался о работе Жозе Моуринью в «Тоттенхэме».

«Я работал с Моуринью в «Челси». Он - отличный тренер. Жозе несомненно помог вырасти многим игрокам. Он прекрасно понимает футбол, именно поэтому является сильным тренером. Я уверен, что он проделывает хорошую работу. По этой причине они идут так высоко, это всё, что я могу сказать о нем», - цитирует египетского нападающего As.

«Ливерпуль» после четырнадцати матчей возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги, имея в своём активе 31 очко. У «Тоттенхэма» 25 зачетных баллов, но «шпоры» сыграли на одну игру меньше.