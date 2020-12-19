Анчелотти: «Мы добиваемся фантастических результатов и много забиваем»

Наставник «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Арсеналом» (2:1) в четырнадцатом туре чемпионата Англии.

«Мы сыграли очень хорошо в последних играх. Мы добиваемся просто фантастических результатов.

Этот сезон мы начали прекрасно, я доволен. У нас фантастические игроки на ключевых позициях. Мы забиваем много голов, потому что усердно работаем над этим. Мы очень опасны.

Меня устраивает наша позиция в турнирной таблице. Как я уже говорил, ещё не конец сезона, мы должны продолжать бороться», - цитирует Анчелотти Sky Sports.

«Эвертон» занимает промежуточное второе место в чемпионате Англии.