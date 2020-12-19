Артета: «Мы доминировали по игре, но проиграли из-за двух ключевых эпизодов»

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19 Декабря 2020, 23:16,
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение от «Эвертона» (1:2) в четырнадцатом туре английской Премьер-лиги.
«Мы не сильно уступали по игре, но проиграли из-за двух ключевых эпизодов.
Мы доминировали, создали достаточное количество моментов, чтобы не проиграть. Мы попали в штангу, нам просто не повезло.
Нам нужно создавать ещё больше моментов, чтобы выигрывать матчи», - цитирует Артету Sky Sports.
«Арсенал» набрал четырнадцать очков в четырнадцати матчах и занимает лишь пятнадцатую строчку в английской Премьер-лиге. Отрыв от зоны вылета составляет всего лишь четыре зачетных балла.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Арсенал Лондон, Микель Артета
Приснил ты парень с перепуга про наше доминирование что-ли