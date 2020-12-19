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Артета: «Мы доминировали по игре, но проиграли из-за двух ключевых эпизодов»

19 Декабря 2020, 23:16,

Global Look Press

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение от «Эвертона» (1:2) в четырнадцатом туре английской Премьер-лиги.

«Мы не сильно уступали по игре, но проиграли из-за двух ключевых эпизодов.

Мы доминировали, создали достаточное количество моментов, чтобы не проиграть. Мы попали в штангу, нам просто не повезло.

Нам нужно создавать ещё больше моментов, чтобы выигрывать матчи», - цитирует Артету Sky Sports.

«Арсенал» набрал четырнадцать очков в четырнадцати матчах и занимает лишь пятнадцатую строчку в английской Премьер-лиге. Отрыв от зоны вылета составляет всего лишь четыре зачетных балла.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Микель Артета
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Комментарии (1)
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1
LMI
19 Декабря 2020, 23:56

Приснил ты парень с перепуга про наше доминирование что-ли

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