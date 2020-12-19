Калверт-Льюин: «Хочу становиться сильнее и обрести стабильность»

Форвард «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин прокомментировал победу над «Арсеналом» (2:1) в четырнадцатом туре английской Премьер-лиги.

«На трибунах было всего две тысячи человек, но вы могли услышать, как они счастливы. Сегодня мы играли спокойно и не рисковали.

Мина? Он представляет собой серьёзную угрозу. Если выполнить отличную подачу на Йерри, то он обязательно забьет. Мы часто пытались навешивать со стандартов на ближнюю штангу, потому что знали, что эта зона является слабым звеном «Арсенала». Всё сработало.

Мне нужно прибавлять, я хочу становиться сильнее и обрести стабильность», - цитирует Калверта-Льюина BBC.