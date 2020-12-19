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Лэмпард: «Нужно дать Хаверцу немного времени»

19 Декабря 2020, 22:30,

Global Look Press

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о форме полузащитника Кая Хаверца.

«Хаверц может играть за нас на любой позиции, но сейчас я пытаюсь добиться от него стабильности. Кай не проходил предсезонную подготовку перед тем, как перейти к нам, но он здорово начал сезон, а потом выбыл из-за коронавируса. Сейчас он возвращается.

Всё внимание сосредоточено на нём только из-за суммы трансфера. Считаю, что в «Челси» Кая ждёт светлое будущее. Мы должны дать ему немного времени, чтобы он адаптировался как на поле, так и вне его.

Я очень доволен им, нет никаких проблем», - цитирует английского специалиста Goal.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Челси, Фрэнк Лэмпард, Кай Хаверц
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