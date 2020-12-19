«Эвертон» справился с «Арсеналом» и вышел на второе место

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19 Декабря 2020, 22:25,
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«Эвертон» набрал отличный ход в чемпионате Англии и обыграл третью сильную команду подряд. В 14-м туре соперником «ирисок» стал «Арсенал», который не смог победить в седьмом поединке кряду.
Протокол игры
|(1:0) Холдинг Роб 22'
|35' Пепе Николя (1:1)
|(2:1) Мина Йерри 45'
Пикфорд Джордан • Холгейт Мэйсон • Мина Йерри • Кин Майкл • Годфри Бен • Дукуре Абдулай • Дэйвис Том • Айуоби Алекс 83' ( Коулмэн Шеймус ( 83') • Сигурдссон Гильфи • Ришарлисон • Калверт-Льюин Доминик
Запасные: Тосун Дженк • Лоссль Йонас • Ольсен Робин • Бернард Дуарте • Кенни Джонджо • Нкунку Нильс • Брэнтуэйт Джерред • Гордон Энтони
Лено Бернд • Холдинг Роб • Луис Давид • Тирни Киран • 40'Мэйтленд-Найлс Эйнсли • Себальос Дани • Эльнени Мохамед 15' 64' ( Уиллок Джо ( 64' ) • 90'Сака Букайо • Пепе Николя 71' ( Мартинелли Габриэл ( 71') • Нкетиа Эдди 76' ( Ляказетт Александр ( 76') • Виллиан Боргес
Запасные: Мустафи Шкодран • Бельерин Эктор • Рунарссон Рунар • Колашинац Сеад • Смит-Роу Эмил • Седрик Соареш
19 декабря. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).
Проблемы для «канониров» начались на 22-й минуте, когда после подачи с правого фланга Доминик Калверт-Льюинн пробивал головой, и мяч от Роба Холдинга срикошетил в сетку ворот. Лондонцы отыгрались после гола Николя Пепе с 11 метров, но вскоре снова пропустили, после подачи корнера был беспощаден Йерри Мина.
Вторая половина матча была менее событийной, и «Эвертон» победил (2:1), поднявшись на второе место в таблице. Кресло под Микелем Артетой ходит ходором.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Арсенал Лондон, Эвертон
Смотрю на состав Арсенала и на игру, то такой команде чемпионшип самое место!
Чемпионшип все ближе. Но там легче не будет, скорее наоборот