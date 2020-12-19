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«Эвертон» справился с «Арсеналом» и вышел на второе место

19 Декабря 2020, 22:25,

Global Look Press

«Эвертон» набрал отличный ход в чемпионате Англии и обыграл третью сильную команду подряд. В 14-м туре соперником «ирисок» стал «Арсенал», который не смог победить в седьмом поединке кряду.

Протокол игры  
Эвертон 2:1 Арсенал
(1:0) Холдинг Роб 22'    
    35' Пепе Николя (1:1)
(2:1) Мина Йерри 45'    
Пикфорд Джордан Холгейт Мэйсон Мина Йерри Кин Майкл Годфри Бен Дукуре Абдулай Дэйвис Том Айуоби Алекс   83' (Коулмэн Шеймус (   83') Сигурдссон Гильфи Ришарлисон Калверт-Льюин Доминик
Запасные: Тосун Дженк Лоссль Йонас Ольсен Робин Бернард Дуарте Кенни Джонджо Нкунку Нильс Брэнтуэйт Джерред Гордон Энтони
Лено Бернд Холдинг Роб Луис Давид Тирни Киран   40' Мэйтленд-Найлс Эйнсли Себальос Дани Эльнени Мохамед   15'   64' (Уиллок Джо (   64'   90') Сака Букайо Пепе Николя   71' (Мартинелли Габриэл (   71') Нкетиа Эдди   76' (Ляказетт Александр (   76') Виллиан Боргес
Запасные: Мустафи Шкодран Бельерин Эктор Рунарссон Рунар Колашинац Сеад Смит-Роу Эмил Седрик Соареш
19 декабря. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).

Проблемы для «канониров» начались на 22-й минуте, когда после подачи с правого фланга Доминик Калверт-Льюинн пробивал головой, и мяч от Роба Холдинга срикошетил в сетку ворот. Лондонцы отыгрались после гола Николя Пепе с 11 метров, но вскоре снова пропустили, после подачи корнера был беспощаден Йерри Мина.

Вторая половина матча была менее событийной, и «Эвертон» победил (2:1), поднявшись на второе место в таблице. Кресло под Микелем Артетой ходит ходором.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Арсенал Лондон, Эвертон
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Комментарии (4)
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0
vebmen84
20 Декабря 2020, 00:11
так это не смешно уже ...клуб реально может вылетет нафиг ..эду и артета просто уничтожают его при етом говоря мы делаем нечто особенное... уже закрадывается мысль что это все целинаправленные действия...
0
Ars1987
19 Декабря 2020, 23:55
Я даже матч не стал досматривать...
0
Артур Измаилов
19 Декабря 2020, 23:32

Смотрю на состав Арсенала и на игру, то такой команде чемпионшип самое место!

0
LMI
19 Декабря 2020, 22:45

Чемпионшип все ближе. Но там легче не будет, скорее наоборот

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