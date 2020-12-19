«Эвертон» справился с «Арсеналом» и вышел на второе место

«Эвертон» набрал отличный ход в чемпионате Англии и обыграл третью сильную команду подряд. В 14-м туре соперником «ирисок» стал «Арсенал», который не смог победить в седьмом поединке кряду.

Проблемы для «канониров» начались на 22-й минуте, когда после подачи с правого фланга Доминик Калверт-Льюинн пробивал головой, и мяч от Роба Холдинга срикошетил в сетку ворот. Лондонцы отыгрались после гола Николя Пепе с 11 метров, но вскоре снова пропустили, после подачи корнера был беспощаден Йерри Мина.

Вторая половина матча была менее событийной, и «Эвертон» победил (2:1), поднявшись на второе место в таблице. Кресло под Микелем Артетой ходит ходором.