Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал, что является самым сложным в карьере футболиста.

«Вы должны многим пожертвовать и посвятить всю свою жизнь футболу. Это очень сложно, потому что вы жертвуете даже своей семьёй. Помимо этого, вам приходится изменить многие вещи в голове. Я потратил на это огромное количество времени и сил. Сначала мне было сложно, но сейчас я способен справиться с любой ситуацией.

В детстве я всегда хотел стать футболистом. Очень хотел. Теперь люди видят, что один из египтян стал известным и достиг высочайшего уровня. Думаю, сейчас все мечтают, чтобы их сын стал футболистом», - цитирует Салаха As.