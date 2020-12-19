Клопп объяснил недовольство Мане заменой

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил реакцию Садио Мане на замену в матче с «Кристал Пэлас» (7:0). Нападающий остался недоволен решением наставника.

«Он не был разозлен из-за того, что вышел Салах. Думаю, что недовольство Мане было связано с тем, что я заменил его до штрафного удара. Невозможно угодить всем. После игры Садио отреагировал нормально, всё было хорошо», - цитирует немецкого специалиста BBC.

Мане за 57 минут на поле забил гол и отдал одну голевую передачу, а вышедший вместо него на поле египтянин Мохамед Салах успел сделать голевую передачу и забить два гола за полчаса игры.