Клопп объяснил недовольство Мане заменой

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19 Декабря 2020, 18:37,
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил реакцию Садио Мане на замену в матче с «Кристал Пэлас» (7:0). Нападающий остался недоволен решением наставника.
«Он не был разозлен из-за того, что вышел Салах. Думаю, что недовольство Мане было связано с тем, что я заменил его до штрафного удара. Невозможно угодить всем. После игры Садио отреагировал нормально, всё было хорошо», - цитирует немецкого специалиста BBC.
Мане за 57 минут на поле забил гол и отдал одну голевую передачу, а вышедший вместо него на поле египтянин Мохамед Салах успел сделать голевую передачу и забить два гола за полчаса игры.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп, Садио Мане