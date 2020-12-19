Клопп: «Мои парни способны на многое, но невозможно играть хорошо каждую неделю»

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19 Декабря 2020, 18:18,
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о победе над «Кристал Пэлас» (7:0) в четырнадцатом туре английской Премьер-лиги.
«Это был тяжёлый матч, они много контратаковали в первом тайме. Наша реализация в первой половине была просто убийственной. Но вы должны понимать, что даже при 3:0 игра не была закончена.
Мои парни способны на многое, но невозможно играть хорошо каждую неделю. Сегодня мы были прекрасны», - цитирует немецкого специалиста BBC.
«Липверпуль» набрал тридцать одно очко в четырнадцати матчах и занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Англии.
В воскресенье, 27 декабря, подопечные Клоппа встретятся с «Вест Бромвичем».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп