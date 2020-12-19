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Клопп: «Мои парни способны на многое, но невозможно играть хорошо каждую неделю»

19 Декабря 2020, 18:18,

Global Look Press

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о победе над «Кристал Пэлас» (7:0) в четырнадцатом туре английской Премьер-лиги.

«Это был тяжёлый матч, они много контратаковали в первом тайме. Наша реализация в первой половине была просто убийственной. Но вы должны понимать, что даже при 3:0 игра не была закончена.

Мои парни способны на многое, но невозможно играть хорошо каждую неделю. Сегодня мы были прекрасны», - цитирует немецкого специалиста BBC.

«Липверпуль» набрал тридцать одно очко в четырнадцати матчах и занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

В воскресенье, 27 декабря, подопечные Клоппа встретятся с «Вест Бромвичем».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп
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