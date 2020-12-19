Хендерсон: «Сегодня мы были безжалостны»

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19 Декабря 2020, 17:45,
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Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал победу над «Кристал Пэлас» (7:0) в четырнадцатом туре английской Премьер-лиги.
«Сегодня мы были безжалостны. Мы доминировали большую часть игры, но мне всё ещё кажется, что в некоторых моментах мы были небрежны. Очень важно завершить неделю такой победой.
Возможно, что это лучший матч «Ливерпуля» в сезоне, но мы смотрим не только на счёт. Мы здорово сыграли и в середине недели с «Тоттенхэмом» (2:1), сегодня снова, нам нужно поддерживать такую форму и усердно работать.
Теперь у нас есть неделя, чтобы подготовиться к следующему матчу», - цитирует Хендерсона BBC.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ливерпуль, Джордан Хендерсон