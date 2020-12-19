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Хендерсон: «Сегодня мы были безжалостны»

19 Декабря 2020, 17:45,

Global Look Press

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал победу над «Кристал Пэлас» (7:0) в четырнадцатом туре английской Премьер-лиги.

«Сегодня мы были безжалостны. Мы доминировали большую часть игры, но мне всё ещё кажется, что в некоторых моментах мы были небрежны. Очень важно завершить неделю такой победой.

Возможно, что это лучший матч «Ливерпуля» в сезоне, но мы смотрим не только на счёт. Мы здорово сыграли и в середине недели с «Тоттенхэмом» (2:1), сегодня снова, нам нужно поддерживать такую форму и усердно работать.

Теперь у нас есть неделя, чтобы подготовиться к следующему матчу», - цитирует Хендерсона BBC.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ливерпуль, Джордан Хендерсон
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