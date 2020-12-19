«Ливерпуль» забил 7 голов в ворота «Кристал Пэлас»

«Ливерпуль» выдал фееричный матч 14-го тура АПЛ, забив семь безответных голов в ворота «Кристал Пэлас». По дублю на счету Роберто Фирмино и Мохамеда Салаха, еще по мячу забили Такуми Минамино, Садио Мане и Джордана Хендерсона.

«Ливерпуль» закрепился на первом месте, увеличив отрыв от преследователей до шести очков.