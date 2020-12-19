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«Ливерпуль» забил 7 голов в ворота «Кристал Пэлас»

19 Декабря 2020, 17:29,

Global Look Press

«Ливерпуль» выдал фееричный матч 14-го тура АПЛ, забив семь безответных голов в ворота «Кристал Пэлас». По дублю на счету Роберто Фирмино и Мохамеда Салаха, еще по мячу забили Такуми Минамино, Садио Мане и Джордана Хендерсона.

«Ливерпуль» закрепился на первом месте, увеличив отрыв от преследователей до шести очков.

Протокол игры  
Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль
    3' Минамино Такуми (0:1)
    36' Мане Садио (0:2)
    44' Фирмино Роберто (0:3)
    52' Хендерсон Джордан (0:4)
    68' Фирмино Роберто (0:5)
    81' Салах Мохамед (0:6)
    84' Салах Мохамед (0:7)
Гуаита Висенте Клайн Натаниэль   45' Куйяте Шейку   63' (Томкинс Джеймс (   63') Кэхилл Гари Ван Анхольт Патрик Шлупп Джеффри Миливоевич Лука Макартур Джеймс   75' (Ридевальд Жайро (   75') Эзе Эберечи   69' (Бачуайи Миши (   69') Заха Уилфрид Айю Джордан
Запасные: Таунсенд Андрос Митчелл Тайрик Батлэнд Джек Уорд Джоэл Дэнн Скотт Маккарти Джеймс
Алиссон Бекер Александер-Арнольд Трент Матип Жоэль Фабиньо Энрике Робертсон Эндрю Кейта Наби Вейналдум Джорджиньо   69' (Джонс Кёртис (   69') Хендерсон Джордан Мане Садио   57' (Салах Мохамед (   57') Фирмино Роберто   75' (Окслейд-Чемберлен Алекс (   75') Минамино Такуми
Запасные: Филлипс Натаниэль Келлехер Каомхин Уильямс Неко Уильямс Рис III Адриан Сан-Мигель Ориги Дивок
19 декабря. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ливерпуль, Кристал Пэлас
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Комментарии (1)
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1
rednoi39
19 Декабря 2020, 17:39

Неплохо поправили разницу по забитым и пропущенным!

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