«Ливерпуль» забил 7 голов в ворота «Кристал Пэлас»

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19 Декабря 2020, 17:29,
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«Ливерпуль» выдал фееричный матч 14-го тура АПЛ, забив семь безответных голов в ворота «Кристал Пэлас». По дублю на счету Роберто Фирмино и Мохамеда Салаха, еще по мячу забили Такуми Минамино, Садио Мане и Джордана Хендерсона.
«Ливерпуль» закрепился на первом месте, увеличив отрыв от преследователей до шести очков.
Протокол игры
|3' Минамино Такуми (0:1)
|36' Мане Садио (0:2)
|44' Фирмино Роберто (0:3)
|52' Хендерсон Джордан (0:4)
|68' Фирмино Роберто (0:5)
|81' Салах Мохамед (0:6)
|84' Салах Мохамед (0:7)
Гуаита Висенте • Клайн Натаниэль • 45'Куйяте Шейку 63' ( Томкинс Джеймс ( 63') • Кэхилл Гари • Ван Анхольт Патрик • Шлупп Джеффри • Миливоевич Лука • Макартур Джеймс 75' ( Ридевальд Жайро ( 75') • Эзе Эберечи 69' ( Бачуайи Миши ( 69') • Заха Уилфрид • Айю Джордан
Запасные: Таунсенд Андрос • Митчелл Тайрик • Батлэнд Джек • Уорд Джоэл • Дэнн Скотт • Маккарти Джеймс
Алиссон Бекер • Александер-Арнольд Трент • Матип Жоэль • Фабиньо Энрике • Робертсон Эндрю • Кейта Наби • Вейналдум Джорджиньо 69' ( Джонс Кёртис ( 69') • Хендерсон Джордан • Мане Садио 57' ( Салах Мохамед ( 57') • Фирмино Роберто 75' ( Окслейд-Чемберлен Алекс ( 75') • Минамино Такуми
Запасные: Филлипс Натаниэль • Келлехер Каомхин • Уильямс Неко • Уильямс Рис III • Адриан Сан-Мигель • Ориги Дивок
19 декабря. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ливерпуль, Кристал Пэлас
Неплохо поправили разницу по забитым и пропущенным!