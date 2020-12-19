Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Лингард, которым интересуется «Зенит», может перейти в «Шеффилд Юнайтед»

19 Декабря 2020, 16:19,

Global Look Press

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно, рапортует издание Manchester Evening News.

Подписать 27-летнего футболиста хочет «Шеффилд Юнайтед», который занимает последнее место в турнирной таблице английской Премьер-лиге. «Клинки» намерены арендовать игрока до конца сезона.

Действующий контракт Лингарда с манкунианским грандом истекает летом 2021-го года.

Джесси является воспитанником академии «красных дьяволов». За свою карьеру вингер сыграл 133 поединка в чемпионате Англии, в которых забил 18 мячей и сделал 12 результативных передач.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Шеффилд Юнайтед, Трансферы футбола - зима 2021, Джесси Лингард
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Парма» с Эрнани не без помощи удачи отобрала очки у «Милана»
«Парма» с Эрнани не без помощи удачи отобрала очки у «Милана»
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» сыграет с «ПСЖ»
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» сыграет с «ПСЖ»
Тедеско в шоке: «Зенит» отправил беззубый «Спартак» в нокаут и стал зимним чемпионом
Тедеско в шоке: «Зенит» отправил беззубый «Спартак» в нокаут и стал зимним чемпионом
​Судейская комиссия РФС: Арбитр правильно не назначил два пенальти в матче «Сочи» - «Спартак»
​Судейская комиссия РФС: Арбитр правильно не назначил два пенальти в матче «Сочи» - «Спартак»
Пятёрочка выручает! «Краснодар» воспользовался комедией ошибок «Локомотива»
Пятёрочка выручает! «Краснодар» воспользовался комедией ошибок «Локомотива»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола