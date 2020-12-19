Лингард, которым интересуется «Зенит», может перейти в «Шеффилд Юнайтед»

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19 Декабря 2020, 16:19,
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Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно, рапортует издание Manchester Evening News.
Подписать 27-летнего футболиста хочет «Шеффилд Юнайтед», который занимает последнее место в турнирной таблице английской Премьер-лиге. «Клинки» намерены арендовать игрока до конца сезона.
Действующий контракт Лингарда с манкунианским грандом истекает летом 2021-го года.
Джесси является воспитанником академии «красных дьяволов». За свою карьеру вингер сыграл 133 поединка в чемпионате Англии, в которых забил 18 мячей и сделал 12 результативных передач.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Шеффилд Юнайтед, Трансферы футбола - зима 2021, Джесси Лингард