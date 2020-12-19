Кандидат в президенты «Барселоны»: «Хотел пригласить Клоппа, когда у нас не было тренера»

Кандидат в президенты каталонской «Барселоны» Хорди Фарре поведал о том, что минувшим летом пытался убедить немецкого специалиста Юргена Клоппа, ныне работающего в «Ливерпуле», возглавить «сине-гранатовых».

«Реально ли пригласить Клоппа в «Барселону»? Конечно. Я хотел позвать его, когда у «Барсы» не было наставника. Мы общались с его окружением. Но сейчас наш тренер - Рональд Куман», - приводит слова Фарре издание Tribal Football.

В настоящий момент «Барселона» занимает лишь пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. На счету каталонцев 20 набранных очков после 12 туров.