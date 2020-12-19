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Моуринью хочет вернуть Модрича в «Тоттенхэм»

19 Декабря 2020, 14:24,

Global Look Press

Хорватский полузащитник «Реала» Лука Модрич может вернуться в лондонский «Тоттенхэм», за который выступал с 2008-го по 2012-й год. Наставник «шпор» Жозе Моуринью лично заинтересован в подписании 35-летнего футболиста.

Как сообщил журналист OK Diario Эдуардо Инда, португальский тренер уже связывался с игроком, чтобы обсудить возможный трансфер.

Цвета «королевского» клуба Модрич защищает с 2012-го года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании Лука принял участие в 13 поединках, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Ранее хорват заявлял, что хочет завершить карьеру в «Реале».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Жозе Моуринью, Лука Модрич, Трансферы футбола - зима 2021
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