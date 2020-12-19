Салах не исключает трансфера в «Реал» или «Барселону»

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах ответил на вопрос о возможном переходе в мадридский «Реал» или каталонскую «Барселону».

«Барселона» и «Реал» - топ-клубы. Никто не знает, что произойдет в будущем. Все в руках моего нынешнего клуба. Сейчас я полностью сконцентрирован на «Ливерпуле». Хочу снова выиграть АПЛ и Лигу чемпионов», - приводит слова египетского нападающего издание AS.

28-летний футболист защищает цвета мерсисайдского коллектива с 2017-го года.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Салах сыграл 12 матчей, отметившись 11 забитыми мячами и тремя результативными передачами.

После 13 туров АПЛ подопечные Юргена Клоппа имеют 28 баллов и занимают первое место в турнирной таблице.