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Салах не исключает трансфера в «Реал» или «Барселону»

19 Декабря 2020, 11:33,

Global Look Press

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах ответил на вопрос о возможном переходе в мадридский «Реал» или каталонскую «Барселону».

«Барселона» и «Реал» - топ-клубы. Никто не знает, что произойдет в будущем. Все в руках моего нынешнего клуба. Сейчас я полностью сконцентрирован на «Ливерпуле». Хочу снова выиграть АПЛ и Лигу чемпионов», - приводит слова египетского нападающего издание AS.

28-летний футболист защищает цвета мерсисайдского коллектива с 2017-го года.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Салах сыграл 12 матчей, отметившись 11 забитыми мячами и тремя результативными передачами.

После 13 туров АПЛ подопечные Юргена Клоппа имеют 28 баллов и занимают первое место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Мохамед Салах
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Комментарии (4)
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0
Кар Карыч
19 Декабря 2020, 12:48

Гному бутсы чистить - самое то.

2
NOBODY
19 Декабря 2020, 12:29

вот играешь в Ливерпуле и продолжай там играть

0
Марченко Максим
19 Декабря 2020, 12:41

на 100% согласен ,это его команда ,у него так хорошо играть не получалось не в одном клубе ,Челси -провал,Рома -так себе средненько ,а в Ливерпуле по настоящему заиграл и стал мировой звездой .Если уйдёт ,то боюсь ,что может произойти то что с Азаром в Реале.

0
Ibray
19 Декабря 2020, 13:02

Летом Мохаммед Салах был назван лучшим игроком прошедшего сезона в «Роме», он забил во всех соревнованиях 15 голов и отдал шесть голевых передач[75].

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