Салах не исключает трансфера в «Реал» или «Барселону»

|
19 Декабря 2020, 11:33,
|
|
Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах ответил на вопрос о возможном переходе в мадридский «Реал» или каталонскую «Барселону».
«Барселона» и «Реал» - топ-клубы. Никто не знает, что произойдет в будущем. Все в руках моего нынешнего клуба. Сейчас я полностью сконцентрирован на «Ливерпуле». Хочу снова выиграть АПЛ и Лигу чемпионов», - приводит слова египетского нападающего издание AS.
28-летний футболист защищает цвета мерсисайдского коллектива с 2017-го года.
В нынешнем сезоне чемпионата Англии Салах сыграл 12 матчей, отметившись 11 забитыми мячами и тремя результативными передачами.
После 13 туров АПЛ подопечные Юргена Клоппа имеют 28 баллов и занимают первое место в турнирной таблице.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Мохамед Салах
Гному бутсы чистить - самое то.
вот играешь в Ливерпуле и продолжай там играть
на 100% согласен ,это его команда ,у него так хорошо играть не получалось не в одном клубе ,Челси -провал,Рома -так себе средненько ,а в Ливерпуле по настоящему заиграл и стал мировой звездой .Если уйдёт ,то боюсь ,что может произойти то что с Азаром в Реале.
Летом Мохаммед Салах был назван лучшим игроком прошедшего сезона в «Роме», он забил во всех соревнованиях 15 голов и отдал шесть голевых передач[75].