«Манчестер Юнайтед» предложит новый контракт Рэшфорду

Руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение пролонгировать сотрудничество с нападающим команды Маркусом Рэшфордом, об этом рапортует издание Daily Star.

Согласно данным источника, исполнительный директор манкунианцев Эд Вудворд вступит в переговоры с 23-летним футболистом и его представителем в ближайшие два месяца. «Красные дьяволы» намерены предложить игроку пятилетний контракт с заработной платой в размере 17 миллионов евро в год.

Действующее соглашение между сторонами рассчитано до лета 2023-го года.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Маркус сыграл 12 поединков, записав на свой счет пять забитых мячей и четыре результативные передачи.