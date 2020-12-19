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«Манчестер Юнайтед» предложит новый контракт Рэшфорду

19 Декабря 2020, 11:17,

Global Look Press

Руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение пролонгировать сотрудничество с нападающим команды Маркусом Рэшфордом, об этом рапортует издание Daily Star.

Согласно данным источника, исполнительный директор манкунианцев Эд Вудворд вступит в переговоры с 23-летним футболистом и его представителем в ближайшие два месяца. «Красные дьяволы» намерены предложить игроку пятилетний контракт с заработной платой в размере 17 миллионов евро в год.

Действующее соглашение между сторонами рассчитано до лета 2023-го года.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Маркус сыграл 12 поединков, записав на свой счет пять забитых мячей и четыре результативные передачи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Маркус Рэшфорд
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