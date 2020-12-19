Салах: «Хочу побить все клубные рекорды в «Ливерпуле»

Египетский форвард Мохамед Салах, выступающий за «Ливерпуль», рассказал о своих целях в мерсисайдском клубе.

«Я хочу побить все клубные рекорды. Это было бы круто. Однако командные достижения всегда будут в приоритете. Это важнее любых личных достижений. Здорово, если вы продолжаете бить рекорды и побеждать в матчах», - передает слова африканского футболиста издание AS.

В текущем сезоне АПЛ 28-летний нападающий провел 12 поединков, отметившись 11 голами и двумя ассистами.

После 13 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 28 очков и занимает первое место в турнирной таблице.