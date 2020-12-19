Салах: «Хочу побить все клубные рекорды в «Ливерпуле»

|
19 Декабря 2020, 10:58,
|
|
Египетский форвард Мохамед Салах, выступающий за «Ливерпуль», рассказал о своих целях в мерсисайдском клубе.
«Я хочу побить все клубные рекорды. Это было бы круто. Однако командные достижения всегда будут в приоритете. Это важнее любых личных достижений. Здорово, если вы продолжаете бить рекорды и побеждать в матчах», - передает слова африканского футболиста издание AS.
В текущем сезоне АПЛ 28-летний нападающий провел 12 поединков, отметившись 11 голами и двумя ассистами.
После 13 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 28 очков и занимает первое место в турнирной таблице.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ливерпуль, Мохамед Салах