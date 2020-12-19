Агент Озила подтвердил переговоры с «Фенербахче»

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19 Декабря 2020, 09:47,
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Полузащитник Месут Озил, права на которого принадлежат лондонскому «Арсеналу», находится в сфере интересов стамбульского «Фенербахче». Об этом рассказал его агент.
«У Месута действующий контракт с «канонирами». Он продолжает усердно тренироваться, чтобы вернуться в состав команды.
«Фенербахче»? Да, это правда. У нас были переговоры с этим клубом. Но мы не можем обсуждать переход до января», - передает слова агента издание Football.London.
Действующее соглашение 32-летнего немца с «Арсеналом» истекает летом 2021-го года. Озил не был включен в заявку лондонского клуба на сезон-2020/2021.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Фенербахче, Месут Озил, Трансферы футбола - зима 2021