Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Сульшер намерен дать отдохнуть основным центральным защитникам в матче с «Лидсом»

19 Декабря 2020, 01:05,

Instagram

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер в интервью Mirror заявил о том, что планирует предоставить отдых защитникам Гарри Магуайру и Виктору Линделёфу.

«Виктор и Гарри были очень совместимы. Я думаю, что и в прошлом сезоне они были великолепны, - сказал наставник «Манчестер Юнайтед». - Но они могут прийти к точке, где им, возможно, придется отдохнуть».

До сих пор Магуайр играл каждую минуту кампании «Юнайтед» в Премьер-лиге. Линделёф остался на скамейке запасных после поражения от «Тоттенхэма» 1:6, но был рядом с Магуайром во всех других матчах лиги».

В текущем сезоне АПЛ Гарри Магуайр провёл двенадцать игр и забил один гол, а Виктор Линделёф сыграл в одиннадцати встречах и отметился одной голевой передачей.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Парма» с Эрнани не без помощи удачи отобрала очки у «Милана»
«Парма» с Эрнани не без помощи удачи отобрала очки у «Милана»
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» сыграет с «ПСЖ»
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» сыграет с «ПСЖ»
Тедеско в шоке: «Зенит» отправил беззубый «Спартак» в нокаут и стал зимним чемпионом
Тедеско в шоке: «Зенит» отправил беззубый «Спартак» в нокаут и стал зимним чемпионом
​Судейская комиссия РФС: Арбитр правильно не назначил два пенальти в матче «Сочи» - «Спартак»
​Судейская комиссия РФС: Арбитр правильно не назначил два пенальти в матче «Сочи» - «Спартак»
Пятёрочка выручает! «Краснодар» воспользовался комедией ошибок «Локомотива»
Пятёрочка выручает! «Краснодар» воспользовался комедией ошибок «Локомотива»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола