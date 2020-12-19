Сульшер намерен дать отдохнуть основным центральным защитникам в матче с «Лидсом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер в интервью Mirror заявил о том, что планирует предоставить отдых защитникам Гарри Магуайру и Виктору Линделёфу.

«Виктор и Гарри были очень совместимы. Я думаю, что и в прошлом сезоне они были великолепны, - сказал наставник «Манчестер Юнайтед». - Но они могут прийти к точке, где им, возможно, придется отдохнуть».

До сих пор Магуайр играл каждую минуту кампании «Юнайтед» в Премьер-лиге. Линделёф остался на скамейке запасных после поражения от «Тоттенхэма» 1:6, но был рядом с Магуайром во всех других матчах лиги».

В текущем сезоне АПЛ Гарри Магуайр провёл двенадцать игр и забил один гол, а Виктор Линделёф сыграл в одиннадцати встречах и отметился одной голевой передачей.