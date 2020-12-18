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Жота — лучший игрок «Ливерпуля» в ноябре

18 Декабря 2020, 21:52,

Global Look Press

Полузащитник «Ливерпуля» Диогу Жота признан лучшим игроком команды в ноябре.

«Это всегда повод для гордости, потому что играть в этом клубе - уже большое событие, но помогать так, как я помогал команде, это даже лучше», - сказал Жота о своей награде.

Португалец забил пять матчей в пяти матчах в прошлом месяце в АПЛ и Лиге чемпионов. Примечательно, что Диогу был признан лучшим игроком месяца второй раз кряду.

Жота перешёл в «Ливерпуль» примерно за 45 миллионов евро из «Вулверхэмптона» и 19 сентября подписал долгосрочный контракт. Диогу провёл за команду во всех турнирах 17 матчей и забил 9 мячей.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ливерпуль, Диогу Жота
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