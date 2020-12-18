Клопп высказался о сроках возвращения Тьяго

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп на пресс-конференции высказался по поводу состояния полузащитника Тьяго, не выходившего на футбольное поле вот уже два месяца.

«Мы шутили по поводу того, что подпишем Тьяго в январе. Нельзя торопиться с его возвращением на поле. Он пока не тренируется в общей группе, но находится в шаге от этого.

Будет ли Тьяго тренироваться с командой на следующей неделе? Для начала он должен пройти несколько тестов», - сказал Клопп.

Также наставник «Ливерпуля» выразил надежду на возвращение к полноценным тренировкам на следующей неделе Джердана Шакири и Джеймса Милнера.