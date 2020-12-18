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«Ливерпуль» хочет подписать Грилиша в январе

18 Декабря 2020, 11:03,

Евро-Футбол.Ру

Лидер бирмингемской «Астон Виллы» Джек Грилиш может сменить клубную прописку в грядущее зимнее трансферное окно. Об этом информирует издание Daily Express.

Согласно данным источника, заинтересованность в услугах 25-летнего полузащитника проявляет «Ливерпуль». Мерсисайдцы собираются оформить переход футболиста в январе.

Ранее СМИ сообщали, что «Астон Вилла» оценила стоимость Грилиша в 110 миллионов евро.

Джек защищает цвета бирмингемского коллектива с 2012-го года. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги хавбек провел 11 матчей, записав на свой счет пять забитых мячей и пять результативных передач.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Астон Вилла, Трансферы футбола - зима 2021, Джек Грилиш
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