«Ливерпуль» хочет подписать Грилиша в январе

Лидер бирмингемской «Астон Виллы» Джек Грилиш может сменить клубную прописку в грядущее зимнее трансферное окно. Об этом информирует издание Daily Express.

Согласно данным источника, заинтересованность в услугах 25-летнего полузащитника проявляет «Ливерпуль». Мерсисайдцы собираются оформить переход футболиста в январе.

Ранее СМИ сообщали, что «Астон Вилла» оценила стоимость Грилиша в 110 миллионов евро.

Джек защищает цвета бирмингемского коллектива с 2012-го года. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги хавбек провел 11 матчей, записав на свой счет пять забитых мячей и пять результативных передач.