Клопп отреагировал на победу в номинации «Тренер года» от ФИФА

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на победу в номинации «Тренер года» по версии ФИФА.

«Для меня это стало неожиданностью. Хочу поблагодарить всех футболистов, без их помощи меня бы здесь не было. Мы бы не добились того успеха, которого достигли. Без игроков это было бы невозможно. Я работаю в прекрасном клубе, где получаю необходимую поддержку», - передает слова немецкого тренера пресс-служба мерсисайдского клуба.

В споре за премию Клопп опередил главного тренера «Баварии» Ханса-Дитера Флика и рулевого «Лидса» Марсело Бьелсу. Юрген получил эту награду второй год подряд.