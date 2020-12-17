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Артета: «Надеюсь, что теперь Обамеянг будет забивать в каждой игре»

17 Декабря 2020, 20:33,

Global Look Press

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета надеется, что гол, забитый нападающим Пьером-Эмериком Обамеянгом в ворота «Саутгемптона» (1:1), раскрепостит габонского футболиста.

«Надеюсь, что это его раскрепостит, потому что он игрок, которому нужен был гол. Надеюсь, что сейчас всё изменится. Верю, что Обамеянг будет забивать в каждой игре. Сегодняшний гол снимет с него давление», - цитирует Артеру Independent.

31-летний нападающий сыграл пятнадцать матчей за «Арсенал» в нынешнем сезоне во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну голевую передачу.

Напомним, что совсем недавно Обамеянг заключил новый контракт с клубом.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Пьер-Эмерик Обамеянг, Микель Артета
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