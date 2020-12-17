​Стерлинг больше не самый дорогой игрок АПЛ, Фоден серьёзно прибавил

Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг потерял статус самого дорогого футболиста английской Премьер-лиги после того, как авторитетный портал transfermarkt пересмотрел оценочную стоимость некоторых футболистов.

Стерлинг подешевел на 18 миллионов евро и теперь оценивается в 110 миллионов. В рейтинге оценочной стоимости игроков Премьер-лиги игрок «Манчестер Сити» теперь занимает пятое место после Мохамеда Салаха, Садио Мане, Кевина де Брёйне и Гарри Кейна (по 120 миллионов евро).

В тройке игроков, цена которых сильнее всего снизилась, также находятся Поль Погба (65 млн евро вместо 80) и Деле Алли (38 млн евро вместо 52).

Что касается роста, то лучший показатель у Фила Фодена из «Манчестер Сити». Его оценочная стоимость повысилась на 20 млн евро и теперь составляет 60 миллионов евро.