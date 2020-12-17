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​Кавани выдвинули обвинения

17 Декабря 2020, 14:19,

Global Look Press

Футбольная ассоциация Англии на своём официальном сайте сообщила о том, что нападающему «Манчестер Юнайтед» Эдинсону Кавани были выдвинуты обвинения. Дело в комментарии в Instagram с употреблением слова, в котором многие увидели проявление расизма.

После игры Кавани принёс извинения и сказал, что не хотел никого обидеть. Уругваец удалил комментарий сразу после того, как ему сообщили, что его могут не так истолковать.

Кавани должен ответить на обвинения до понедельника, четвёртого января.

Эдинсон Кавани провёл за «Манчестер Юнайтед» десять матчей и отметился в них тремя забитыми мячами.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Эдинсон Кавани
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