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«Ювентус» вступил в переговоры по трансферу Погба

17 Декабря 2020, 13:26,

Global Look Press

Туринский «Ювентус» вступил в переговоры по трансферу полузащитника Поля Погба, правами на которого владеет «Манчестер Юнайтед». Об этом рапортует издание Sky Sports.

Представители итальянского гранда вышли на агента французского хавбека. Интересы 27-летнего футболиста представляет Мино Райола.

Ранее Погба заявлял о желании вернуться в «Ювентус».

Трудовое соглашение французского игрока с «красными дьяволами» рассчитано до середины 2022 года. В нынешнем сезоне Погба сыграл 15 поединков за манкунианский гранд, забил два мяча и отметился двумя результативными передачами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Поль Погба, Трансферы футбола - зима 2021
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Комментарии (1)
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AlessandroDP
17 Декабря 2020, 14:03

Текст ради текста? Райола итак постоянно обнимается с Аньелли и из Юве не вылезает)

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