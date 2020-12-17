«Ювентус» вступил в переговоры по трансферу Погба

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17 Декабря 2020, 13:26,
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Туринский «Ювентус» вступил в переговоры по трансферу полузащитника Поля Погба, правами на которого владеет «Манчестер Юнайтед». Об этом рапортует издание Sky Sports.
Представители итальянского гранда вышли на агента французского хавбека. Интересы 27-летнего футболиста представляет Мино Райола.
Ранее Погба заявлял о желании вернуться в «Ювентус».
Трудовое соглашение французского игрока с «красными дьяволами» рассчитано до середины 2022 года. В нынешнем сезоне Погба сыграл 15 поединков за манкунианский гранд, забил два мяча и отметился двумя результативными передачами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ювентус, Поль Погба, Трансферы футбола - зима 2021
Текст ради текста? Райола итак постоянно обнимается с Аньелли и из Юве не вылезает)