Артета: «Мы снова выстрелили себе в ногу»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался после ничьей с «Саутгемптоном» (1:1).

«Пропустив гол, у нас не было времени подумать. Мы скорректировали две или три вещи, чтобы попытаться выиграть матч. Как и три дня назад, мы забили хороший гол и были на высоте, но мы снова выстрелили себе в ногу.

Я разочарован удалением, потому что думал о замене центрального защитника. В итоге у меня не оказалось на это времени. Мы набрали очко и должны принять это, учитывая обстоятельства», - рассказал Артета в интервью BBC.

На текущий момент «Арсенал» занимает только пятнадцатое место в турнирной таблице Премьер-лиги.