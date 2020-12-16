«Саутгемптон» и «Лестер» не смогли возглавить АПЛ, «Арсенал» выстоял в меньшинстве, «Лидс» забил 5

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16 Декабря 2020, 22:53,
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В среду в чемпионате Англии были сыграны некоторые матчи 13-го тура.
«Саутгемптон» и «Лестер» не смогли выйти на чистое первое место. «Святые» упустили победу против «Арсенала» - 1:1. Тео Уолкотт забил бывшей команде на 18-й минуте, а Пьер-Эмерик Обамеянг восстановил равенство в начале второго тайма. «Канониры» последнюю треть игры провели в меньшинстве.
«Лестер» дома играл против «Эвертона» и уступил 0:2. «Ириски» обыграли еще одного фаворита вслед за «Челси» и поднялись на пятое место.
В самом результативном матче дня «Лидс» уничтожил «Ньюкасл» (5:2).
Протокол игры
|Арсенал
|1:1
|Саутгемптон
|18' Уолкотт Тео (0:1)
|(1:1) Обамеянг Пьер-Эмерик 52'
Лено Бернд • Холдинг Роб • Габриэль дос Сантос 58' • 63'Тирни Киран • Мэйтленд-Найлс Эйнсли • Эльнени Мохамед • Себальос Дани 45' 67' ( Уиллок Джо ( 67') • Сака Букайо • Пепе Николя 85' ( Седрик Соареш ( 85') • Нкетиа Эдди 65' ( Луис Давид ( 65') • Обамеянг Пьер-Эмерик
Запасные: Мустафи Шкодран • Ляказетт Александр • Рунарссон Рунар • Виллиан Боргес
Маккарти Алекс • Уокер-Питерс Кайл • Беднарек Ян • 26'Вестергор Янник • Бертранд Райан • 33'Армстронг Стюарт 63' ( Дженепо Мусса ( 63') • Уорд-Праус Джеймс • Ромеу Ориоль • Уолкотт Тео 63' ( Редмонд Натан ( 63') • Ингс Дэнни • 83'Адамс Че
Запасные: Стивенс Джек • Диало Ибраима • Н'Лундулу Даниэл • Салису Мохаммед • Форстер Фрейзер
16 декабря. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).
Протокол игры
|21' Ришарлисон (0:1)
|72' Холгейт Мэйсон (0:2)
Шмейхель Каспер • Джастин Джеймс • Ндиди Уилфред • Фофана Уэсли • Фухс Кристиан • 87'Тилеманс Юри • Менди Нампалис 15' 74' ( Ихеначо Келечи ( 74') • Юндер Дженгиз 62' ( Перес Айосе ( 62') • Мэддисон Джеймс • Барнс Харви • Варди Джейми
Запасные: Олбрайтон Марк • Морган Уэс • Прает Деннис • Томас Люк • Уорд Дэнни II
Ольсен Робин • Холгейт Мэйсон • 49'Кин Майкл • Мина Йерри • Годфри Бен • 49'Дукуре Абдулай • Аллан Маркес 41' ( Гомеш Андре ( 41' ) • 64'Сигурдссон Гильфи • Айуоби Алекс 90' ( Гордон Энтони ( 90') • Калверт-Льюин Доминик 90' ( Кенни Джонджо ( 90') • Ришарлисон
Запасные: Тосун Дженк • Дэйвис Том • Бернард Дуарте • Пикфорд Джордан
16 декабря. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).
Протокол игры
|26' Хендрик Джефф (0:1)
|(1:1) Бэмфорд Патрик 35'
|(2:1) Морено Родриго 62'
|65' Кларк Киран (2:2)
|(3:2) Даллас Стюарт 78'
|(4:2) Алиоски Эгзиян 85'
|(5:2) Харрисон Джек 88'
Меслье Иллан • Даллас Стюарт • Эйлинг Люк • Купер Лиам • Алиоски Эгзиян • Филлипс Кэлвин • 48'Рафинья Диас • 68'Морено Родриго 82' ( Эрнандес Пабло ( 82') • Клих Матеуш 37' 89' ( Шеклтон Джейми ( 89') • Харрисон Джек • Бэмфорд Патрик 84' ( Робертс Тайлер ( 84')
Запасные: Касилья Кико • Дэвис Лейф • Стрёйк Паскаль • Поведа Иан
Дарлоу Карл • Мёрфи Джейкоб • Хэйден Айзак • 50'Фернандес Федерико • Кларк Киран • Льюис Джамал • Хендрик Джефф 63' ( Крафт Эмиль ( 63') • Лонгстафф Шон • Фрейзер Райан 75' ( Альмирон Мигель ( 75') • Уилсон Каллум • Жоэлинтон 74' ( Гейл Дуайт ( 74')
Запасные: Ритчи Мэтт • Шелви Джонджо • Кэрролл Эндрю • Гиллеспи Марк
16 декабря. Стадион "Элланд Роуд" (Лидс).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Арсенал Лондон, Эвертон, Лестер, Саутгемптон, Лидс
Когда же отставка. Арсенал убого смотрится. Реально отскочили в этом матче. Опять красная дичциплины ноль. Сака единственный кто старается в каждом матче. Холдинга можно отметить. Остальные....
Ну под самый конец не повезло тупо, перекладина.
Хотя и в меньшинстве.
А Эвертон зверит, однако...
Оч неплохо отыграли.