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«Саутгемптон» и «Лестер» не смогли возглавить АПЛ, «Арсенал» выстоял в меньшинстве, «Лидс» забил 5

16 Декабря 2020, 22:53,

Global Look Press

В среду в чемпионате Англии были сыграны некоторые матчи 13-го тура.

«Саутгемптон» и «Лестер» не смогли выйти на чистое первое место. «Святые» упустили победу против «Арсенала» - 1:1. Тео Уолкотт забил бывшей команде на 18-й минуте, а Пьер-Эмерик Обамеянг восстановил равенство в начале второго тайма. «Канониры» последнюю треть игры провели в меньшинстве.

«Лестер» дома играл против «Эвертона» и уступил 0:2. «Ириски» обыграли еще одного фаворита вслед за «Челси» и поднялись на пятое место.

 В самом результативном матче дня «Лидс» уничтожил «Ньюкасл» (5:2).

Протокол игры  
Арсенал 1:1 Саутгемптон
    18' Уолкотт Тео (0:1)
(1:1) Обамеянг Пьер-Эмерик 52'    
Лено Бернд Холдинг Роб Габриэль дос Сантос   58'   63' Тирни Киран Мэйтленд-Найлс Эйнсли Эльнени Мохамед Себальос Дани   45'   67' (Уиллок Джо (   67') Сака Букайо Пепе Николя   85' (Седрик Соареш (   85') Нкетиа Эдди   65' (Луис Давид (   65') Обамеянг Пьер-Эмерик
Запасные: Мустафи Шкодран Ляказетт Александр Рунарссон Рунар Виллиан Боргес
Маккарти Алекс Уокер-Питерс Кайл Беднарек Ян   26' Вестергор Янник Бертранд Райан   33' Армстронг Стюарт   63' (Дженепо Мусса (   63') Уорд-Праус Джеймс Ромеу Ориоль Уолкотт Тео   63' (Редмонд Натан (   63') Ингс Дэнни   83' Адамс Че
Запасные: Стивенс Джек Диало Ибраима Н'Лундулу Даниэл Салису Мохаммед Форстер Фрейзер
16 декабря. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).
Протокол игры  
Лестер 0:2 Эвертон
    21' Ришарлисон (0:1)
    72' Холгейт Мэйсон (0:2)
Шмейхель Каспер Джастин Джеймс Ндиди Уилфред Фофана Уэсли Фухс Кристиан   87' Тилеманс Юри Менди Нампалис   15'   74' (Ихеначо Келечи (   74') Юндер Дженгиз   62' (Перес Айосе (   62') Мэддисон Джеймс Барнс Харви Варди Джейми
Запасные: Олбрайтон Марк Морган Уэс Прает Деннис Томас Люк Уорд Дэнни II
Ольсен Робин Холгейт Мэйсон   49' Кин Майкл Мина Йерри Годфри Бен   49' Дукуре Абдулай Аллан Маркес   41' (Гомеш Андре (   41'   64') Сигурдссон Гильфи Айуоби Алекс   90' (Гордон Энтони (   90') Калверт-Льюин Доминик   90' (Кенни Джонджо (   90') Ришарлисон
Запасные: Тосун Дженк Дэйвис Том Бернард Дуарте Пикфорд Джордан
16 декабря. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).

 

Протокол игры  
Лидс 5:2 Ньюкасл
    26' Хендрик Джефф (0:1)
(1:1) Бэмфорд Патрик 35'    
(2:1) Морено Родриго 62'    
    65' Кларк Киран (2:2)
(3:2) Даллас Стюарт 78'    
(4:2) Алиоски Эгзиян 85'    
(5:2) Харрисон Джек 88'    
Меслье Иллан Даллас Стюарт Эйлинг Люк Купер Лиам Алиоски Эгзиян Филлипс Кэлвин   48' Рафинья Диас   68' Морено Родриго   82' (Эрнандес Пабло (   82') Клих Матеуш   37'   89' (Шеклтон Джейми (   89') Харрисон Джек Бэмфорд Патрик   84' (Робертс Тайлер (   84')
Запасные: Касилья Кико Дэвис Лейф Стрёйк Паскаль Поведа Иан
Дарлоу Карл Мёрфи Джейкоб Хэйден Айзак   50' Фернандес Федерико Кларк Киран Льюис Джамал Хендрик Джефф   63' (Крафт Эмиль (   63') Лонгстафф Шон Фрейзер Райан   75' (Альмирон Мигель (   75') Уилсон Каллум Жоэлинтон   74' (Гейл Дуайт (   74')
Запасные: Ритчи Мэтт Шелви Джонджо Кэрролл Эндрю Гиллеспи Марк
16 декабря. Стадион "Элланд Роуд" (Лидс).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Арсенал Лондон, Эвертон, Лестер, Саутгемптон, Лидс
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Комментарии (3)
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1
Ars1987
16 Декабря 2020, 22:59

Когда же отставка. Арсенал убого смотрится. Реально отскочили в этом матче. Опять красная дичциплины ноль. Сака единственный кто старается в каждом матче. Холдинга можно отметить. Остальные....

0
Bub
16 Декабря 2020, 23:06

Ну под самый конец не повезло тупо, перекладина.
Хотя и в меньшинстве.

0
Bub
16 Декабря 2020, 22:56

А Эвертон зверит, однако...
Оч неплохо отыграли.

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