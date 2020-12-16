«Саутгемптон» и «Лестер» не смогли возглавить АПЛ, «Арсенал» выстоял в меньшинстве, «Лидс» забил 5

В среду в чемпионате Англии были сыграны некоторые матчи 13-го тура.

«Саутгемптон» и «Лестер» не смогли выйти на чистое первое место. «Святые» упустили победу против «Арсенала» - 1:1. Тео Уолкотт забил бывшей команде на 18-й минуте, а Пьер-Эмерик Обамеянг восстановил равенство в начале второго тайма. «Канониры» последнюю треть игры провели в меньшинстве.

«Лестер» дома играл против «Эвертона» и уступил 0:2. «Ириски» обыграли еще одного фаворита вслед за «Челси» и поднялись на пятое место.

В самом результативном матче дня «Лидс» уничтожил «Ньюкасл» (5:2).