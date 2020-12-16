Эллардайс возглавил «Вест Бромвич»

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16 Декабря 2020, 21:11,
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«Вест Бромвич» объявил о назначении Сэма Эллардайса главным тренером команды. 66-летний специалист поставил подпись под трудовым соглашением сроком на полтора года, сообщает пресс-служба клуба.
Ранее «дрозды» уволили хорватского тренера Славена Билича, хотя во вторник команда добилась почётной гостевой ничьей с «Манчестер Сити» (1:1).
Сэм Эллардайс работал со многими клубами Англии, в частности с «Эвертоном», «Кристал Пэлас», «Вест Хэмом» и «Сандерлендом». В качестве тренера он провёл более 500 игр в английской Премьер-лиге.
«Вест Бромвич» занимает предпоследнее место в Премьер-лиге. Ближайший матч команда проведёт 20 декабря против «Астон Виллы».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Вест Бромвич, Сэм Эллардайс
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