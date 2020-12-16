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«Ювентус» - единственный претендент на Погба

16 Декабря 2020, 19:40,

Global Look Press

Лишь один клуб сохраняет шансы на приобретение полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, этим клубом является туринский «Ювентус». Ни «Барселона», ни «ПСЖ», ни другие клубы не имеют шансов подписать французского полузащитника в ближайшее время.

Отметим, что 27-летний полузащитник уже выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 годы, став одним из лидеров итальянского клуба.

Контракт Погбы с «Манчестер Юнайтед» действует до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне он сыграл пятнадцать матчей за английский клуб, забил два гола и отметился двумя голевыми передачами.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Ювентус, Поль Погба, Трансферы футбола - зима 2021
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